Festivals reageren na Overlegcomité: Dour afgelast, Pukkelpop gaat wél door

Gemende reacties uit festivalland na het Overlegcomité: Dour laat weten dat het voor het tweede jaar op rij niet doorgaat, Pukkelpop en Tomorrowland gaan dan wél weer door.

Dour

Het Dour Festival zal voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. Na de afgelaste editie in 2020 heeft de organisatie beslist om ook de editie 2021 niet te laten plaatsvinden. De versoepelingen bieden nog niet genoeg perspectief voor het Dour Festival, dat op volledige sterkte wil terugkeren.

Bij een normale editie duurt het Dour Festival vijf dagen lang en ontvangt het 250.000 mensen. Dat is ondanks de versoepelingen die het Overlegcomité vandaag/dinsdag op tafel legde binnen het Zomerplan, nog niet mogelijk. De editie 2021, die van 14 tot en met 18 juli zou plaatsvinden, gaat daarom niet door.

Tomorrowland

De organisatie van Tomorrowland reageert verheugd op het nieuws dat grote openluchtfestivals mogelijk zullen zijn vanaf 13 augustus. “We zijn heel blij en dankbaar te vernemen dat de Belgische overheid een realistisch perspectief heeft vooropgesteld voor de organisatie van grote evenementen”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. Tomorrowland stelde bijna twee maanden geleden zijn voor juli geplande editie uit naar 27-29 augustus en 3-5 september, net in de hoop dat de coronasituatie het dan wel mogelijk zou maken.

“Niet alleen voor de organisatie is dit goed nieuws, maar ook voor de meer dan 1.500 leveranciers en hun werknemers die bijdragen aan Tomorrowland”, vervolgt Wilmsen. “Momenteel gaan we de richtlijnen en parameters bepaald door de nationale overheid verder bestuderen, zodat we de correcte scenario’s en instructies kunnen communiceren. Met een combinatie van vaccinaties en sneltesten aan de deur, zijn we ervan overtuigd dat we van Tomorrowland een veilige plek kunnen maken en een festival waar zoveel mensen al lang naar uitkijken. Alle maatregelen en richtlijnen worden zeer serieus genomen en alle protocollen zullen worden toegepast.”

Pukkelpop

Op Studio Brussel liet Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine weten het Limburgse festival zal doorgaan. “Het moet kunnen doorgaan. We hebben er alles aan gedaan om het te laten plaatsvinden. Ik weet ook alleen maar wat iedereen weet, dat is wat de premier gezegd heeft. Maar ik ga ervan uit dat het goed nieuws, positief nieuws is. Maar ik zou graag het hele plaatje willen zien en alle details willen weten. Is het aantal festivalgangers ergens begrensd of niet? Hoe het festival er precies gaat uitzien, weet ik nog niet. Er zullen natuurlijk een aantal wijzigingen zijn met betrekking tot het virus, maar wat we wel al weten is dat het je geen afstand zal moeten nemen van anderen en dat je ook geen mondkapje moet dragen. Je mag rondlopen, elkaar kussen.”

Pukkelpop hoopt dan ook dat ze 66.000 mensen per dag mag ontvangen. “Volle capaciteit. Maar voor je binnenkomt, moet je wel getest of gevaccineerd zijn. Op die manier willen we ervoor zorgen dat Pukkelpop op grote schaal verder kan en een veilige plaats is waar je naartoe kan”, aldus Chokri.