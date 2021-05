‘Familie’-actrice Margot Hallemans openhartig: “Ik zat in een verstikkende relatie”

De kijkers van ‘Familie’ kennen Margot ‘Hanne’ Hallemans als goedlachse spring-in-‘t-veld, maar jarenlang kampte ze met onzekerheden en angsten. In een eigen boek vertelt ze nu openhartig over die moeilijke periode en hoe ze uit dat dal kroop.

Margot Hallemans vertolkt al jarenlang de rol van Hanne Van den Bossche in de VTM-serie ‘Familie’. Niets wees erop dat ze zich ongelukkig zou voelen, maar toch zat ze enkele jaren niet goed in haar vel. Intussen bruist de 28-jarige actrice weer van vertrouwen, maar om andere mensen te helpen schreef ze haar ervaring neer in het boek ‘Bevrijd’.

Liefde voor zichzelf kwijtgeraakt

Daarin vertelt ze onder meer dat haar relatie een belangrijke rol speelde in haar onzekerheid. “Ik zat in een verstikkende relatie, waarbij ik mezelf te veel wegcijferde. Op een bepaald moment zag ik in dat ik me zélf in die nefaste situatie had gebracht. Puur omdat ik de liefde voor mezelf was kwijtgeraakt. Mijn eigenwaarde was te laag om me daar zelf uit te trekken”, zegt ze in Dag Allemaal.

Klein, onzeker meisje

Die lage eigenwaarde had ze al sinds klein meisje. “Ik ben een nakomertje, opgegroeid in een wereld vol volwassenen, het lieve kleine zusje. Daardoor zag ik mezelf ook als een klein, onzeker meisje. Op een bepaald moment tijdens een schrijfoefening op een van mijn cursussen, viel alles op zijn plaats. Dat ging met heel veel tranen gepaard, zo’n ontlading!”, klinkt het.

Dankbaarheid

Intussen voelt ze zich volledig herboren. “Ik kan nu naar mezelf kijken als een krachtige, betekenisvolle vrouw die wél haar dromen mag najagen. Ik besef ook ten volle waar ik mezelf tekort heb gedaan. En ook dat je verdriet en onzekerheid eerst moet omarmen om daarna te kunnen loslaten. Ik geloof echt dat je eerst jezelf graag moet zien, voor je dat gevoel aan een ander kan geven. Nu kijk ik zelfs met dankbaarheid terug op die relatie. Dat was echt een spiegel voor mij, ik heb patronen ontdekt waar ik veel te lang in heb vastgezeten”, legt ze uit.

Nog geen relatie

Een nieuwe relatie heeft ze nog niet, maar ze wil niets forceren. “Ik sta er zeker voor open, maar ik ben ervan overtuigd dat als je te krampachtig iets wil opvullen, er geen ruimte voor is. Niks moet. Geloof me, het voelt bevrijdend om voortaan zo in het leven te staan”, besluit ze.

Het boek ‘Bevrijd’ van Margot Hallemans is verkrijgbaar bij Lannoo voor 21,99 euro.