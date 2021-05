Elke uit ‘De Bachelorette’ over Django: “Na de opnames gaf hij dat toe, dus ik nam de juiste beslissing”

Een van de opvallendste momenten in ‘De Bachelorette’ was toen topfavoriet Django naar huis gestuurd werd door Elke. Toch had ze daar haar goede redenen voor en achteraf werd haar vermoeden bevestigd.

De kijkers van ‘De Bachelorette’ waren in shock toen Elke Clijsters twee weken geleden geen roos gaf aan Django. Ze liet hem gaan ten voordele van Ivan en Wouter. Nochtans was de 39-jarige osteopaat uit Klerken al van in het begin haar favoriet, bewijze het feit dat ze eerst met hem kuste.

Beklemmend gevoel

Toch verwaterde dat gevoel bij Elke naar het einde toe. Hij werd onzekerder en dat voelde de 36-jarige zus van Kim Clijsters. Maar hét grote discussiepunt was de afstand tussen West-Vlaanderen en Limburg. Hoewel hij tijdens de opnames openstond om naar Limburg te verhuizen, trok hij die woorden achteraf terug. “Naarmate ik meer tijd met Django doorbracht, keek ik minder naar hem op omdat ik hem vaak moest geruststellen, en dat gaf mij een beklemmend gevoel. De geborgenheid en rust die ik in een man zoek, moest ik aan hem geven en kreeg ik jammer genoeg niet terug”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Verhuizen geen optie

“Tijdens onze romantische date, waar we voor het eerst langere tijd zonder camera’s konden doorbrengen, voelde ik me soms op mijn ongemak. Toen hadden we het ook over de afstand tussen West-Vlaanderen en Limburg. Hij zei dan wel dat hij zou verhuizen, maar met twee schoolgaande kinderen en een osteopathiepraktijk leek me dat weinig realistisch. Na de opnamen heeft hij trouwens toegegeven dat verhuizen voor hem geen optie was. Achteraf gezien heb ik dus de juiste beslissing genomen door hem geen roos te geven. Dat was erg moeilijk voor me, maar in ‘de finale’ Django naar huis sturen was voor ons beiden nog zwaarder geweest”, klinkt het.

Niet rondfladderen

Intussen weten we dat het verhaal met Ivan na twee maanden over & out was. Elke is nog steeds single en daten met een van de kandidaten uit ‘De Bachelorette’ doet ze niet meer. “Ik ben ook nog altijd vrijgezel. Ik ga nu eerst op reis naar Ibiza met mijn vriend Nikias (die homo is, maar als ‘vrijgezel’ aan het programma meedeed om undercover meer over de mannen te weten te komen; red.). Ik ga met geen enkele van de veertien mannen nog daten. En ik ben zeker niet van plan om rond te fladderen nu, ik doe het gewoon rustig aan en zie wel wat er op mij afkomt”, besluit ze.