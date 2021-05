Dit op fruit gebaseerde seksstandje brengt je zo in de zevende hemel

Inspiratie voor tussen de lakens is niet altijd makkelijk te vinden. Zeker als je al langer samen bent met je partner, is de kans groot dat je steeds weer dezelfde standjes uit de kast trekt. Aan trends doen jullie al lang niet meer mee. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

In het begin van een relatie is alles spannend en ben je druk bezig de ander te leren kennen. Je durft veel, experimenteert en bent niet bang voor fouten. En hoewel dat gedurende je hele relatie zo zou moeten zijn, is dat vaak niet het geval. Gelukkig is het nooit te laat om bij te leren en kan je dus vandaag nog een beginnetje maken aan een nieuwe collectie seksstandjes. Om te beginnen: de kokosnoot.

Coconut

Wat heeft een kokosnoot te maken met seks, vraag je je af? Wel, niet veel om eerlijk te zijn – of toch niet dat we weten. Maar het is de term ‘coconut’ die ertoe doet. Een tijdje geleden ontstond er op TikTok namelijk een bizarre challenge, die erin bestond om tijdens de seks als vrouw bovenop te kruipen en met je heupen het woord ‘coconut’ te spellen. Klinkt bizar en is het ook, maar wonder boven wonder werkt het. Wereldwijd zijn mensen lyrisch over het nieuwe standje, dat zowel jou als je partner meteen in de zevende hemel zou brengen. Moeilijk is het niet, dus je hebt geen enkel excuus om vanavond niet aan het experimenteren te slaan.