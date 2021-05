Deze koffie kan ons redden tijdens de klimaatopwarming

Ah, koffie. We zouden een heel eerbetoon kunnen wijden aan de heerlijke drank. ’s Ochtends bij het opstaan, als verfrissende pauze tijdens het werken of als smaakmaker in een dessert – koffie is altijd welkom. Helaas zou de klimaatopwarming onze favoriete oppepper weleens kunnen doen verdwijnen.

We schreven er eerder al over, maar de klimaatopwarming bedreigt de koffie-industrie. Vooral de Arabica-variant, de populairste, krijgt het heet onder de voeten. De boom gedijt namelijk het beste bij een gemiddelde temperatuur van 19°C, maar dat is dezer dagen niet vanzelfsprekend. Robusta doet het nog goed bij 23°C en is dus minder kwetsbaar, maar toch. Koffie en klimaatopwarming gaan niet goed samen.

Coffea stenophylla

Niet alleen jij, maar ook wetenschappers willen geen vaarwel zeggen tegen hun kopje koffie. Het hoeft dus niet te verbazen dat de wetenschap zich heeft verdiept in het fenomeen en met een oplossing op de proppen is gekomen. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat er één variant bestaat, de Coffea stenophylla, die uitermate goed om kan met hogere temperaturen en ons dus zou kunnen redden van een koffiegebrek tijdens de klimaatopwarming.

Vlierbloesem

De wetenschappers berichtten over hun ontdekking in het vakblad Nature Plants en zijn erg enthousiast. De koffie zou onder andere smaaknoten van litchi’s, rozen en vlierbloesem bevatten. Er is echter ook een grote maar in het verhaal. De koffiebonen die de onderzoekers bestudeerden, waren afkomstig van een zeldzame ontdekking van de Coffea stenophylla in Sierra Leone in 2018. Het is nu dus nog maar de vraag of de soort zich leent tot cultivatie en hoe lang het zal duren vooraleer de bonen in de winkelrekken te vinden zullen zijn.