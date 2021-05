BAH. Zo vuil zijn je ‘schone’ handdoeken echt en zo was je ze grondig

Schoon, zacht en met een lekker geurtje. Zo hebben we onze handdoeken het liefst. We streven allemaal naar badlinnen zoals op hotel, maar helaas blijkt dat in praktijk moeilijker dan gedacht. Zelfs wanneer je investeert in een hele nieuwe handdoekgarderobe moet je na een paar maanden vaststellen dat ze er al weer smoezelig uitzien.

En je vraagt je af waarom, want je wast je handdoeken iedere paar dagen, mét wasmiddel én wasverzachter. Vervolgens doe je ze ook nog eens in de droogtrommel, dus het is een waar raadsel waarom ze onfris ruiken en niet zijdezacht aanvullen.

Restjes

Wel, dat mysterie zou zomaar eens verklaard kunnen worden door de restjes wasmiddel en wasverzachter die achterblijven in je handdoeken. En die restjes zijn dan weer een broeihaard voor bacteriën, wat de geur niet ten goede komt. Als je wil groezelige handdoeken wil vermijden, bestaat er gelukkig een handig trucje om alle restjes te vermijden. Doe je dat iedere drie maanden, dan kan je bij je thuis genieten van hotelwaardig badlinnen.

Zo ga je te werk