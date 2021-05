‘Temptation’-Pommeline laat permanente make-up verwijderen: “Alsof ik slaag heb gekregen” (foto)

Pommeline Tillière heeft haar permanente eyeliner laten weglaseren. Ze deelde beelden van voor en na de behandeling op Instagram. “Ik vind het niet erg om me eens van mijn mindere kant te laten zien”, klinkt het.

De 27-jarige ‘Temptation’-verleidster liet enkele jaren geleden permanente eyeliner zetten. Daar wilde ze nu van af, dus liet ze de eyeliner weglaseren bij Skincenters Brussels. Het gaat om een delicate ingreep die met de nodige voorzichtigheid uitgevoerd moet worden omdat je er oogbeschadiging mee kan oplopen.

Gezwollen

De ingreep was bij Pommeline succesvol, al ziet het er een dag nadien nog wat gehavend uit. “Alsof ik slaag heb gekregen”, lacht ze op Instagram. “Jullie zien dat ik het niet erg vind om me eens van mijn mindere kant te laten zien. Zo zien mijn ogen er de dag na de lasering uit. Ik heb geen pijn, het is alleen nog gezwollen en er is een uitstorting te zien. Het is wel heel belangrijk dat je niet in je ogen wrijft. Gewoon met water en oogzalf behandelen”, vertelt ze.