LIFEHACK. Is je banaan te groen? Zo is hij binnen een uur rijp

Het overkomt ons allemaal weleens. Je hebt zin in bananenbrood, banana pancakes of gewoonweg een fruitsla en haalt alles in huis voor het recept. Je hebt alle voorbereidingen al getroffen, maar op het moment dat het tijd is om de banaan te prakken, kom je tot de conclusie dat die nog veel te groen ziet. En veel kan je niet doen met een onrijpe banaan.

Geen nood echter, je hoeft niet dagenlang te wachten. En nee, het is ook niet nodig om een ander recept uit te zoeken. Als je wil, kan je banaan binnen een uur, binnen een paar minuten zelfs rijp zijn.

(Microgolf)oven

Afhankelijk van hoe snel je klaar wil zijn, heb je een oven of een microgolf nodig. Met behulp van die laatste ben je binnen enkele minuten klaar om verder te gaan met je recept. Prik enkele gaatjes in de banaan, doe die twee minuten in de microgolf en klaar is Kees. Je banaan is zacht, maar de smaak is wel niet die van een rijpe banaan. Als je een beetje meer tijd hebt, is de oven dan ook een betere optie. Doe de groene banaan op een ovenschaal, laat een uur lang draaien op 150°C et voilà. Je hebt een rijpe banaan, perfect voor je bananenbrood.