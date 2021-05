BIZAR. Jongetje plundert bankrekening ouders met hilarische aankoop

Een vierjarig jongetje uit New York heeft wel een heel grote bestelling gedaan. Hij kocht namelijk bijna duizend SpongeBob-ijsjes via Amazon. Die bleken in een onbewaakt moment gekocht te zijn.

De vierjarige Noah Bryant uit New York had via Amazon voor bijna 2.000 euro aan ijsjes van de tekenfilmfiguur SpongeBob SquarePants besteld. Dit is goed voor 51 dozen met daarin 918 ijsjes. De ouders wisten van niets en keken vreemd op toen de dozen werden afgeleverd.

De familie van de jongen liet aan Amazon weten dat ze dit niet kon betalen. Het bedrijf liet vervolgens weten dat ze de bestelling niet terug kon nemen maar zou doneren aan een lokaal goed doel.

Crowdfundingactie

Er werd een crowdfundingactie opgestart om de familie te helpen met het betalen van de rekening. De actie heeft tot nu toe al meer dan 23.000 dollar (ruim 19.000 euro) opgebracht. Het geld dat overblijft na het betalen van de rekening zal gebruikt worden voor de opleiding van Noah.