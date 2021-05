BIZAR. Hotelketen laat gasten langer genieten door check-out te verplaatsen naar middernacht

Het idee alleen al van een luxueuze hotelkamer doet ons dezer dagen wegdromen. Ja, we mogen al een hele tijd op hotel in eigen land, maar eerlijk? Soms heeft een mens gewoon nood aan een tripje naar het buitenland. En die ervaring duurt liefst zo lang mogelijk.

Elk extra uur dat je op een vakantiebestemming kan besteden, is mooi meegenomen. Je boekt je vlieg- of treintickets dan ook zo vroeg mogelijk en de terugkeer stel je graag zo lang mogelijk uit. Alleen over de check-out in je hotel heb je weinig te zeggen en dat is soms erg vervelend.

Middagdutje

Niet alleen betekent dat dat je een wekker moet zetten op de dag van je vertrek, maar in veel gevallen ben je door zo’n vroege check-out ook verplicht om de rest van de dag met je bagage te zeulen. Niet bepaald een genot voor je rug. IHG Hotels, de groep achter hotelketens Kimpton, InterContinental en Crowne Plaza, komt daarom met een speciaal initiatief. Om klanten een extraatje te geven en om de heropening van de hotels in het Verenigd Koninkrijk te vieren, organiseren ze de ‘UK’s Latest Check Out’-actie, die gasten toelaat om tot één voor middernacht van hun kamer te genieten. Lang leve een middagdutje op je laatste vakantiedag.

Opgelet, de actie is wel enkel geldig tussen 17 mei en 2 juni voor gasten die een midweek boeken in één van de deelnemende hotels.