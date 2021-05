Billie Eilish dient kritiek op Vogue-shoot van antwoord: “Autonomie over eigen lichaam terugclaimen”

Billie Eilish heeft de kritiek van de Britse krant Daily Mail op de Vogue-cover van de Amerikaanse zangeres van antwoord gediend. De krant publiceerde vorige week een artikel met de kop ‘Het bewijs dat geld je eigen waarden kan doen veranderen’, verwijzend naar de spraakmakende cover van het modemagazine Vogue. Op de voorpagina van het juninummer poseert Eilish in lingerie.

De krant citeerde enkele tweets die Eilish beschuldigen van zelfverloochening, omdat de zangeres jarenlang verkondigde baggy kleding te dragen om haar lichaam te verbergen.

Auteur Emily Clarkson, dochter van ex-‘Top Gear’-presentator Jeremy Clarkson, nam het op voor Eilish. Ze nam het artikel van Daily Mail op haar Instagrampagina onder handen en veranderde de kop naar ‘bewijs dat vrouwen van mening kunnen veranderen en de autonomie over hun eigen lichaam kunnen terugclaimen’. Bij het bericht legt de schrijfster uitvoerig en met verontwaardigde toon uit waarom ze vindt dat de reacties van sommige criticasters van de pot gerukt zijn.

“Jarenlang verborg ze haar lichaam omdat ze niet geseksualiseerd wilde worden. Ze nam die beslissing toen ze nog een KIND was, omdat ze wist hoe volwassenen kunnen zijn.”

“Volwassen mensen hebben het recht om zulke besluiten te nemen (poseren in lingerie, nvdr.), en nu is ze opeens hypocriet? Een BUITENGEWOON verwijt, als je bedenkt dat ze maar 19 jaar oud is.”

“Omdat ze niet geseksualiseerd wilde worden mag ze geen autonomie over haar eigen lichaam meer claimen, of eender welke vorm van vrouwelijkheid omarmen? (…) Deze maatschappij is krankzinnig”, klinkt het nog.

Bodyshaming

Als statement repostte Eilish het bericht van Clarkson, en het popidool nam daarmee een duidelijk standpunt in.

In het begeleidende artikel bij de bewuste shoot voor Vogue had Eilish het overigens over bodyshaming: “Mijn standpunt is dat ik alles kan doen wat ik wil. Zolang je je er goed bij voelt. Als je een cosmetische ingreep wil ondergaan: doen. Als je een kleed wil dragen en iemand zegt dat je er te dik mee lijkt: fuck it. Als je zelf vindt dat je er goed mee staat, sta je er goed mee. Doe alles wat je wil, wanneer je wil. En fuck al de rest.”