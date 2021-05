Amy Sonck, dochter van Wesley: “Na die foto kreeg ik er plots duizenden volgers bij”

De dochter van Wesley Sonck, Amy, is op Instagram een stuk populairder dan haar vader. Het begon allemaal met een foto aan het zwembad, zo vertelt ze in een openhartig interview.

Met 149.000 volgers op Instagram doet Amy Sonck beter dan haar vader, ex-Rode Duivel Wesley Sonck (42), die 38.000 volgers telt. Het feit dat ze regelmatig uitdagende foto’s deelt, zou daar voor iets tussen kunnen zitten. Gelukkig heeft de 21-jarige studente uit Aalst weinig last van negatieve reacties. “Ik durf wel eens een uitdagende foto te posten, maar eigenlijk vallen de reacties dan goed mee. Meisjes vragen me vaak: ‘welke trainingen doe jij, wat eet jij op een dag?’ Ik maak het zelden mee dat iemand zegt: ‘schaam je je niet?’”, vertelt ze in een interview met het Nieuwsblad.

Commentaar van Wesley

Als ze dan toch commentaar krijgt, komt dat van haar vader. “Als er iemand commentaar geeft op haar foto’s, zal ik het wel zijn”, bevestigt Wesley. “Ik denk dat hij misschien meer problemen heeft met de commentaren van mannen”, vult Amy aan. “Dat is om te plagen, dat is goed bedoeld. Ik zeg altijd: was het dan beter geweest dat mijn dochter er lelijk uit zag? Je moet goed studeren en jezelf verzorgen. Voor de rest kan ik daar niks meer op zeggen: dat is 21 jaar, daar kan je niet veel meer aan knutselen. Oké, ze woont nog thuis, maar dat is het dan ook”, aldus Wesley.

Foto aan het zwembad

Enkele jaren geleden had Amy maar vijfhonderd volgers, tot een bepaalde foto van haar viraal ging. “Mijn broer wou dat ik van hem een foto nam, in zwembroek aan het zwembad. Ik zei: neem er ook eentje van mij. Hij postte de zijne, ik de mijne. P-Magazine zette mijn foto online en via een paar voetbalwebsites is de boel ontploft. Ik had vijfhonderd volgers en ineens een paar duizend”, herinnert ze zich.

Liefdesmails

Sindsdien krijgt ze af en toe berichten van geïnteresseerde mannen, al zit daar ook soms bagger tussen. “Ik krijg af en toe liefdesmails, dat wel. En de ongepaste dingen, die lees ik zelfs niet”, klinkt het. Maar ook Wesley krijgt nu en dan vragen over zijn dochter. “Wist je dat ik veel berichten over haar krijg? ‘Mag ik met uw dochter uitgaan’, dat soort dingen. Dan antwoord ik altijd: Oké, wacht tot uw dochter een paar jaar ouder is, dan zal ik ook eens zo’n bericht sturen. Dan antwoorden ze: ‘ja, maar uw dochter is al 21’. Aan die reactie voel je: ineens gaat hun licht branden. Dat vind ik geweldig”, besluit hij.