Op deze site zie in één klik wat wel en niet mag door corona op een potentiële vakantiebestemming

Door de coronacrisis is een vakantie boeken een stuk moeilijker geworden. Niet alleen was het lang onmogelijk om naar het buitenland op reis te gaan, maar sowieso is plannen maken lastig omdat je niet weet hoe het tegen dan met de pandemie gesteld zal zijn. Bovendien is het niet makkelijk om het overzicht te bewaren met alle verschillende maatregelen die overal van kracht zijn.

In het ene land mag je op restaurant, in het andere ben je verplicht om binnen te blijven. De ene keer volstaat een negatieve PCR-test om de grens over te steken, de andere moet je een week na aankomst in quarantaine. Als je net als ons door de bomen het bos niet meer ziet, kan je terecht op YuChoice.

Wat vind jij belangrijk?

Op de site krijg je namelijk een overzicht van meer dan driehonderd toeristische bestemmingen en de maatregelen die er van kracht zijn. Je kan op een bestemming klikken en vervolgens zien wat er wel of niet van toepassing is – zijn de restaurants open? is er een avondklok? – of je kan het andersom doen. Door aan te vinken wat voor jou belangrijk is op een potentiële vakantieplaats, krijg je een reeks voorstellen. Let wel: als je te veeleisend bent, stelt YuChoice een reisje naar Mars voor – inclusief doorverwijzing naar de site van SpaceX. Een handig hulpmiddel, maar controleer natuurlijk steeds zelf de maatregelen voor je halsoverkop een ticket boekt.