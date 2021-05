Deze job is sinds vandaag officieel een knelpuntberoep

Op de nieuwe Vlaamse lijst voor knelpuntberoepen staan vier nieuwkomers, waaronder bakker-patissier. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt in een persbericht.

De dynamische knelpuntberoepenlijst bevat 22 beroepen waarvoor werkgevers iemand van buiten de Europese Unie mogen aanwerven. De lijst is telkens twee jaar geldig en de eerste werd opgesteld in 2019. Omdat het om economische migratie gaat, is deze lijst strenger dan die van de VDAB, die in januari werd voorgesteld.

Economische migratie

De update van dit jaar bevat vier nieuwe beroepen: bakker-patissier dus, rigger-monteerder, monteur van elektronische producten en insteller-bediener van CNC-werktuigmachines. De overige 18 beroepen stonden ook al op de eerste lijst van twee jaar geleden. De meeste openstaande vacatures waren er eind maart voor vrachtwagenbestuurders, elektronische installateurs en zorgkundigen.

“Economische migratie kan een tijdelijke oplossing bieden”, zegt minister Crevits. “Vooral de zorgsector en de technische beroepen schreeuwen om werknemers. Inzetten op STEM- en zorgopleidingen blijft dan ook een topprioriteit.”