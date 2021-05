BIZAR. Filipijnse politie pakt mensen op die mondmasker niet correct dragen

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft de politie opdracht gegeven mensen op te pakken die hun mondmasker niet correct dragen. Duterte maakte de nieuwe richtlijn bekend via een videoboodschap. Het land probeert een nieuwe uitbraak van coronabesmettingen tegen te houden.

Eind maart gingen de hoofdstad Manilla en vier aangrenzende provincies in lockdown. Sindsdien zijn duizenden mensen gestraft voor het overtreden van de coronaregels.

De Filipijnse minister van Justitie en de politiechef hadden agenten aangemaand overtreders te beboeten of een taakstraf te geven in plaats van ze op te pakken, nadat een man te hard werd behandeld en stierf. Nu spoort Duterte de politie toch aan streng op te treden indien iemand zijn of haar mondmasker verkeerd draagt. “De politie moet mensen die hun mondmaskers niet goed dragen, oppakken en nagaan waarom zij dit doen. Dat is in het belang van het land”, zei Duterte.

“Onmenselijk”

De Filipijnse president staat bekend om zijn buitensporige en soms beledigende uitspraken. Vorig jaar riep hij de veiligheidstroepen op om het vuur te openen op iedereen die voor wanorde zorgde tijdens de lockdown.

De mensenrechtenorganisatie Karapatan noemt het nieuwe bevel van de president onwetenschappelijk en ondoeltreffend. «De overbevolking en onmenselijke omstandigheden in detentiecentra vormen al een gezondheidsrisico voor gedetineerden. Nog eens honderden mensen oppakken om ze onder te brengen op plaatsen waar dat fysiek onmogelijk is, zal de verspreiding van het coronavirus alleen maar versnellen», zei de organisatie in een verklaring.