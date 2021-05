Zo geef je je comeback in de jobmarkt de grootste slaagkans

Terugkeren naar de jobmarkt kan spannend zijn. Heb ik nog wel het juiste profiel? Ben ik niet te oud om van carrière te veranderen? Je bent niet alleen. Dit zijn enkele stappen die je kan zetten voor je de sprong waagt.

Update je LinkedIn-pagina

Zorg voor een recente foto waar je professioneel oogt en gebruik de ruimte onder de foto om jezelf voor te stellen: wat is je huidige functie en waar ben je werkzaam? Bedenk daarna in welke sector je het liefst zou werken. Wil je bijvoorbeeld overstappen naar de creatieve sector? Benadruk dan skills die in die sector belangrijk zijn zoals Photoshop en klantvriendelijkheid. Toon ten slotte dat je up-to-date bent met actuele trends en problemen in die bedrijfstak. Heb je een collega die al actief is in die wereld? Kijk eens op zijn/haar pagina, misschien delen zij wel wat relevante artikels of vacatures.

Netwerken

“Het gaat niet om wat je weet, maar wie je kent.” Wees niet bang om vrienden, familie en collega’s aan te spreken. Kennen zij iemand in de sector waar je aan de slag wilt? Werkt een vriend van een vriend in het bedrijf waar je wilt gaan werken? Ga daar eens luisteren. Misschien bieden zij je wel een baantje aan, of adviseren ze jou over volgende stappen.

Volg een opfrissingscursus

Ben je niet meer helemaal up-to-date over alle nieuwe ontwikkelingen in jouw sector? Er bestaan ondertussen heel wat avondcursussen, graduaten, … die jou kunnen helpen. Een toegevoegde bonus is natuurlijk dat jouw nieuwe contacten opdoet in de sector waar je graag te werk zou worden gesteld.

Solliciteer

Blijf niet bij de pakken zitten. Solliciteren, “It’s a numbers game.” Om een juiste match te vinden, mag je je niet beperken tot één bedrijf. Solliciteer dus bij uiteenlopende bedrijven. Pas telkens je cv en motivatiebrief aan voor elke positie. Voor een job in de vastgoedwereld is het bijvoorbeeld niet interessant om te melden dat je ooit in een presidium zat, maar voor een positie als festivalorganisator kan dat net wel interessant zijn.