Dit is waarom lachen écht gezond is

“Lachen is gezond.” Je hoort het maar al te vaak, maar niemand geeft een verklaring bij het gezegde. Nochtans doet een goede lachsessie wonderen voor je gezondheid, op allerlei vlakken.

Workout

Je traint je spieren in je gezicht, borst en buik als je lacht. Daarnaast verbrand je er ook calorieën mee. Met 10 à 15 minuten lachen verlies je 10 tot 30 calorieën. Je zal dus niet meteen resultaat zien op weegschaal, maar kwaad kan het alleszins niet.

Pijnstiller

Wanneer je lacht komen er stoffen, genaamd endorfines, vrij in je hersenen. Dit gebeurt het meest bij lachen in groep. Het werkt als pijnstiller en geeft je een gelukkig gevoel. Voel je je een beetje down of heb je last van vervelende kwaaltjes, dan kan lachen dus een natuurlijke manier zijn om daar komaf mee te maken.

Een boost voor je immuunsysteem

Als je lacht stijgt de productie van witte bloedcellen. Deze cellen zorgen voor een beter immuunsysteem. Mensen die veel lachen zijn dus beter bestand tegen ziektes dan mensen die weinig lachen. De witte bloedcellen beschermen je tegen bacteriën, virussen, infecties enzovoort. Geen overbodige luxe in coronatijden.

Helpt tegen angst en stress

Lachen werkt ontspannend. Door eens goed te lachen lijken problemen minder erg. Ook therapieën waarbij mensen aan het lachen gebracht worden, hebben een effect tegen angstproblemen. Het is geen volwaardig alternatief, maar ze kunnen wel helpen als bijkomende ondersteuning.