Zeg niet zomaar vegetariër tegen een flexitariër: tien stromingen binnen het vegetarisme uitgelegd

Vegetariërs zijn geen homogene groep. Ze komen in allerlei vormen en maten. In het algemeen eten vegetariërs geen vlees, vis of gevogelte. Maar dat is zeker niet voor iedereen waar. De keuze voor een specifieke vorm van vegetarisme heeft vaak te maken met de redenen waarom die individuen vegetarisch willen eten. Dit zijn de tien populairste soorten vegetariërs.

Flexitariër

Flexitariërs zullen soms wel vlees eten. Ze limiteren de consumptie van vlees, maar af en toe trakteren ze zichzelf op dierlijke producten. Je bent bijvoorbeeld een flexitariër als je een dag per week geen vlees, vis of gevogelte eet. Die dag vervangen ze dat sneetje kippenwit op hun boterham bijvoorbeeld door hummus.

Semi-vegetariër

Semi-vegetariërs eten alles behalve rood vlees. Dus bijvoorbeeld geen biefstuk of spek voor deze groep, maar een stukje kip of vis.

Pesco vegetariër

Deze vegetariërs eten geen vlees of gevogelte, maar ze consumeren wel vis en schaaldieren. Zo vervangen ze bijvoorbeeld het vlees in hun hamburger door een visburger.

Pollotariër

Dit semi-vegetarische dieet beperkt de vleesconsumptie tot gevogelte. Pollotariërs consumeren dus geen vlees of vis, maar kip of eend zijn wel een prima optie.

Vegetariër (Lacto-ovo-vegetariër)

Dit is de populairste vorm van vegetarisme. Lacto-ovo-vegetariërs eten geen vlees, vis of gevogelte. Maar ze zullen wel eieren eten en ze consumeren ook melkproducten. Een glaasje melk of een portie yoghurt zijn dus helemaal oké.

Lacto-vegetariër

Lacto-vegetariërs eten geen vis, vlees, gevogelte of eieren. Maar ze consumeren dan wel weer melkproducten zoals melk, kaas en yoghurt.

Ovo-vegetariër

Ovo-vegetariërs eten geen vlees, vis of gevogelte. Ze zullen ook geen melkproducten consumeren zoals kaas of yoghurt. Gelukkig bestaan er veel vegetarische kaas- en yoghurtopties die zonder melk zijn gemaakt zoals de producten van Alpro en Oatly. Eieren eten ovo-vegetariërs wel, hoewel ze vaker voor biologische opties zullen kiezen.

Veganisten

Vegans of veganisten eten geen dierlijke producten of dierlijke bijproducten. Ze eten dus geen vlees, vis of gevogelte. Maar ook melk en eieren worden uit het dieet geschrapt. Daarnaast zullen ze honing, bijenwas en gelatine vermijden. Ten slotte kiezen veganisten ervoor om geen kledij van leer, zijde of wol te dragen.

Raw vegans

Deze groep eet geen gekookt of opgewarmd eten, ze consumeren enkel voedsel dat nog rauw is. Dat beperkt hun dieet vaak tot fruit, groenten, noten, zaden en granen. Een rauwe broccoli past dus helemaal in het dieet, maar een gestoomde broccoli niet.

Fruitariërs

Fruitariërs zijn veganisten die – naast dieren – geen planten willen doden. Ze eten daarom alleen zaken waardoor de plant niet dood moet: fruit, eetbare pitten, … Bepaalde groenten zoals tomaten, komkommers en aubergine worden ook gegeten.