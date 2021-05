Élodie Ouédraogo deelt gewaagde foto: “Ik was enorm zenuwachtig”

Voormalig atlete Élodie Ouédraogo poseert op Instagram in een artistieke setting. De foto maakt deel uit van een tentoonstelling die binnenkort van start gaat in Hasselt.

De 40-jarige partner van cartoonist Jeroom (44) schittert in elegante sportkleding. Het was een speciaal moment voor haar. “Ik was enorm zenuwachtig, dus de fotograaf zei dat ik gewoon moest dansen”, schrijft ze bij het kiekje.

Sportswear door de jaren heen

De fotoshoot kadert in de expo ‘Activewear’, die te bewonderen is van juni tot december 2021 in het Modemuseum Hasselt. “De tentoonstelling illustreert de relatie tussen sport en mode en toont hoe sportswear door de jaren heen een belangrijk onderdeel is geworden van zowel de dagelijkse garderobe als de (luxe)mode-industrie”, zo klinkt het op de website.

Parel

Élodie kreeg alvast heel wat complimenten op haar foto. “Wow, je bent prachtig!”, “Schoonheid”, en “Jij parel”, lezen we onder meer in de reacties.