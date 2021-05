RECEPT. De meelworm belandt binnenkort in de winkelrekken, zo maak je hem klaar

Meelwormen associeer je misschien eerder met ongedierte dan voedsel, maar daar komt nu verandering in. Als inwoners van de EU mogen we de delicatesse binnenkort namelijk in de winkelrechten verwachten. De EU-landen stemden zopas in op een voorstel van de Europese commissie om de meelworm toe te laten als voedsel voor mensen.

Allemaal goed en wel, maar hoe gebruik je dat beestje in de keuken? De meelworm kan je als knapperig tussendoortje eten, maar je kan hem ook gebruiken als ingrediënt in pasta of een burger. Het insect is rijk aan eiwitten en kan daarom als vleesvervanger gebruikt worden. Tot nog toe werd de meelworm in Europa enkel gebruikt als voedsel voor dieren.

Milieuvriendelijk

Het insect is ook nog eens goed voor het milieu en het klimaat. Het eten van insecten is namelijk minder belastend dan het eten van vlees. Verder zijn er relatief weinig voedingstoffen nodig om ze te kweken en zorgen ze voor een lagere stikstofuitstoot.

Wil je het graag eens proberen? Hier vind je alvast een recept voor een meelwormenburger:

Ingrediënten

Voor 1 hamburger:

100 g gehakt

25 g gedroogde meelwormen

Een half ei

1 el paneermeel

Bereiding