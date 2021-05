Zijn kleine honden agressiever dan grote? Dit zegt de wetenschap

Sommige mensen schieten spontaan in een angstkramp wanneer ze een Mechelse scheper of Duitse dog tegenkomen. Grote hondenrassen boezemen snel angst in, maar het is een volkswijsheid dat kleinere exemplaren vaak veel venijniger zijn. Heeft het volk in dit geval ook echt de wijsheid in pacht? Enkele wetenschappers hebben het antwoord gevonden.

Hoewel honden vaak de liefste knuffelberen zijn die er bestaan, durven sommige af en toe agressief uit de hoek komen. Maar welke kenmerken van een hond bepalen of de viervoeter een goede waakhond of een makke pluizenbol is? Een studie van de universiteit van Helsinki bij meer dan 9.000 honden van volbloed rassen, gepubliceerd in het vakblad Scientific Reports, zocht het uit.

Ten eerste speelt de grootte van het dier een rol. Volgens het onderzoek lopen kleine honden 49% meer kans om agressief gedrag te vertonen dan grote honden. In vergelijking met viervoeters van middelmatige grootte zijn ze 38% agressiever. Maar hoe komt dit? Een verklaring kan zijn dat kleine honden door hun formaat angstiger zijn. De studie vond namelijk dat de mate van angst het best voorspelt of het dier zich agressief zal gedragen tegenover mensen.

Brave labrador, stoute collie

Maar er zijn nog andere factoren die de agressiviteit van onze harige vrienden bepalen. Zo hebben oudere honden de neiging agressiever te zijn dan jonge exemplaren. Daarnaast speelt het geslacht een rol: een reu loopt 72% meer kans om agressief gedrag te vertonen dan een teef. Maar zijn er ook bepaalde rassen die agressiever zijn dan andere?

Hoewel eerder onderzoek heeft uitgewezen dat jack russels en chihuahuas bijzonder agressief zijn, stelt de nieuwe studie dat dat wel meevalt als je hun lichaamsgrootte in beschouwing neemt. In vergelijking met soortgenoten van hetzelfde formaat vertonen ze dus minder agressie. Langharige collies, minipoedels en minischnauzers staan bovenaan in de ranking van meest agressieve soorten. Labradors en golden retrievers verdienen hun reputatie van goedhartige viervoeters dan weer wel. Bovendien scoren staffordshire-bullterriërs – een hond door velen gevreesd – beduidend lager op de agressiviteitsschaal dan gemiddeld.

Ervaring telt

Ook de baasjes hebben invloed op de aaibaarheid van hun geliefde dier. De eerste hond die iemand heeft is vaak agressiever dan latere viervoeters, wat zou kunnen wijzen op het feit dat baasjes met meer ervaring hun honden beter kunnen africhten. Bovendien zijn honden die alleen leven 23% agressiever dan exemplaren die samenleven met soortgenoten. Hier kan echter een ander fenomeen spelen: baasjes die weten dat hun hond soms venijnig gedrag vertoont, wil misschien liever geen speelkameraadje in huis halen om gevechten te vermijden.

Er zit wel een addertje onder het gras dat de resultaten van het onderzoek mogelijk beïnvloedt. De baasjes mochten namelijk zelf aangeven of hun viervoeter agressief gedrag vertoonde tegenover mensen, en of dat werkelijk zo was werd niet gecontroleerd. Het gevaar bestaat dat sommige hondeneigenaars ongewenst gedrag van hun dier minimaliseren. Vooral eigenaars van een hond met een slechte reputatie zullen de stereotypes misschien niet durven bevestigen.