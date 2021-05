Verbod op plexischermen op terrassen stoot op verzet

Terrassen mogen geen plexischermen plaatsen tussen tafels om ze zo dichter tegen elkaar te zetten. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vrijdag gezegd in De Ochtend. Het verbod doet heel wat stof opwaaien nadat eerder uit het protocol bleek dat plexischermen wél mochten.

Minder dan een dag voor de heropening van de terrassen was het voor cafés en restaurants nog onduidelijk of ze ook plexischermen mogen plaatsen tussen tafels om ze zo dichter tegen elkaar te zetten. Volgens het protocol dat verspreid is onder de horecazaken mag dat namelijk wel. In het nieuwe ministerieel besluit zal echter staan dat dit niet mag, zegt Van Quickenborne. “Plexiglas kan niet worden gebruikt. Zeker niet op dit moment. Bij gesloten terrassen is het risico op besmetting te groot”, aldus de minister.

Protocol van vorige zomer

Dat het protocol wel spreekt over plexiglas, komt volgens de minister doordat dit protocol gekopieerd werd van vorige zomer. Dat het ministerieel besluit dat dit regelt er nog niet is, heeft volgens van Quickenborne te maken met het feit dat over het MB advies is gevraagd aan de Raad van State.

Gent

Heel wat steden hebben intussen laten weten het nieuwe besluit niet te handhaven. Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is bijvoorbeeld niet te spreken over het verbod om op de horecaterrassen gebruik te maken van plexischermen. “Dit een dag voor de opening van de terrassen op uw bord krijgen is onbegrijpelijk”, zegt De Clercq. “We gaan daar nu niet op handhaven, maar gaan horeca-uitbaters de tijd geven om zich in regel te stellen.”

Leuven

Ook de burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani (Vooruit), heeft op Twitter aangekondigd dat hij het verbod op plexischermen op terrassen “niet meteen” zal handhaven. In zijn tweet benadrukte Ridouani de moeite die de Leuvense horeca al had gestoken in de heropening conform de regels. “Protocollen waren al laat, en er is nog steeds geen MB (ministerieel besluit, red.)”, vervolgde hij.

Brussel

Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFi) is eveneens niet opgezet met de aankondiging. “Pas donderdagnamiddag hebben we het protocol officieel ontvangen en daarin zijn de plexischermen wel voorzien. We hebben aan de horeca dus meegedeeld dat ze volgens dat protocol mogen heropenen. Deze ochtend zeggen ze dan dat de plexischermen niet zijn toegestaan. Dat getuigt van een compleet amateurisme”, vindt Maingain. Een dag voor de heropening van de horeca wijkt de stad Brussel dus niet af van het protocol en wacht het verder op de publicatie van het ministerieel besluit.

Genk

Ook in Genk zal het verbod op plexischermen op terrassen niet strikt gehandhaafd worden, zo zegt burgemeester Wim Dries (CD). “Het is onaanvaardbaar dat we nog altijd geen ministerieel besluit hebben”, aldus Dries. “Het zal dit weekend dus niet volgens alle regels zijn. We gaan daar niet tegen optreden.”

Oostende

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) is duidelijk. “Trop is te veel en te veel is trop”, zegt hij. De politie van Oostende zal komend weekend focussen op openbare orde en veiligheid. “Wij vragen al weken om de terrassen te openen en dan komt men één dag voor de heropening met dergelijke aankondiging, terwijl er nog niet eens een Ministerieel Besluit is”, aldus Tommelein.

Brugge

Ook in Brugge zal er geen controle zijn op plexiwanden. “Wij zullen daar soepel mee omgaan. We gaan terrassen niet aanbevelen om plexi te plaatsen, maar enige soepelheid is hier wel op z’n plaats. Vorige keer was plexiglas bijna overal nodig en nu is het plots verboden. Het MB is voorlopig nog niet gepubliceerd en we zijn een dag voor de heropening. We moeten daar rekening mee houden”, aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Kortrijk

In Kortrijk volgen in het eerste weekend nog geen boetes voor plexiwanden op terrassen. “De politie zal dit weekend toezicht houden, sensibiliseren en inventariseren. Maandag volgt een evaluatie. De controle op plexischermen is geen prioriteit”, zegt waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe.