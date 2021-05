Reisje naar de ruimte? Je kan nu bieden op een ticket

Je kan nu een bod doen voor de eerste passagiersvlucht van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Jeff Bezos. De eerste toeristische vlucht naar de ruimte duurt zo’n tien minuten en zou enkele honderdduizend euro’s kosten.

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, wil zijn eerste vlucht met commerciële passagiers in juli lanceren. De raket met de naam New Shepard heeft plaats voor zes passagiers en één van die zitjes staat nu te koop. Je kan tot zaterdag twaalf juni op de zesde plaats bieden. Over de andere passagiers is niets gekend.

Gewichtloosheid

De raket zal een reis maken van 100 kilometer. Op die hoogte kan je de kromming van de aarde zien en ervaar je enkele minuten gewichtloosheid. Maar het ruimtetuig gaat nog niet hoog of snel genoeg om in een baan rond de aarde te komen.

De prijs van zo’n ticket is niet gekend, maar het zou om enkele honderdduizenden euro’s gaan. Blue Origin zal de zesde passagier op twaalf juni bekendmaken.

Het is nog niet duidelijk of Jeff Bezos zelf deel zal nemen aan de vlucht. Bezos is vooral bekend als de oprichter van Amazon, maar hij trad in februari af als CEO van het Amerikaanse e-commercebedrijf om zich te focussen op andere projecten waaronder Blue Origin.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg — Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021

Concurrenten aftroeven

Met de lancering van New Shepard lijkt Bezos zijn concurrenten te snel af. Rivaal Virgin Galactic van Britse zakenman Richard Branson, biedt later dit jaar een soortgelijke vlucht aan met Branson aan boord.

Ook concurrent SpaceX van Tesla-topman Elon Musk wil passagiers later dit jaar een kans geven om naar de ruimte te gaan. Op dit moment brengt Musk al beroepsastronauten naar het Internationaal Ruimtestation ISS. De passagiers van SpaceX gaan dus wel hoog genoeg om in een baan rond de aarde te komen. Bovendien kreeg SpaceX het miljardencontract van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA om over een paar jaar astronauten op de maan te zetten. Blue Origin greep naast dat contract en vecht het besluit nu aan.