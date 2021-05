Deze realityster lanceert YouTube-serie over mentale gezondheid

Kendall Jenner, bekend van de reality-serie Keeping up with the Kardashians, start met een YouTube-serie over mentale gezondheid. De serie zal ‘Open Minded’ heten. Het topmodel, dat kampt met paniekaanvallen, maakt de content in samenwerking met het Amerikaanse modemagazine Vogue.

In de serie ‘Open Minded’ praat Kendall met verschillende experts om beter te begrijpen wat haar paniekaanvallen juist inhouden. In de eerste aflevering vertelt Jenner over hoe ze als 8-jarige al last kreeg van angstgevoelens.

Nu ze wat ouder is, zijn de gevoelens zeker niet afgenomen. Meer nog, Kendall heeft zelfs al eens het gevoel gehad dat ze bijna stierf. Er zijn momenten geweest waarop ze dacht dat ze niet meer kon ademen.

Geen medelijden

Het topmodel benadrukt in ‘Open Minded’ dat ze vooral geen medelijden wil opwekken omdat mensen wel eens kritisch kunnen zijn. Ze geeft ook aan dat er kijkers kunnen zijn die zich zullen afvragen waarom Kendall zou moeten klagen omdat ze zo ‘bevoorrecht’ is door haar bekendheid. Met ‘Open Minded’ wil ze het topic echter makkelijker bespreekbaar maken.