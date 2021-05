Ivan uit ‘De Bachelorette’ reageert geïrriteerd op breuk met Elke Clijsters: “Ik heb juist niks gespeeld!”

Elke Clijsters gaf de allerlaatste roos aan Ivan, ten koste van Wouter. Intussen zijn de twee echter al uit elkaar. Haar reactie kregen we al te horen, maar hoe zit het nu met Ivan?

De finale van ‘De Bachelorette’ was een anticlimax van jewelste. Wekenlang keken de kijkers uit naar het beslissingsmoment, waarop Ivan gekozen werd. Maar meteen daarna raakte bekend dat Elke en Ivan na een relatie van twee maanden uit elkaar gingen.

Andere levensstijl

Elke gaf als voornaamste reden van hun relatiebreuk aan dat ze “te verschillend zijn”. Ivan bevestigt dat nu. “Toekomstgericht zitten we niet op dezelfde lijn en we hebben een andere levensstijl”, schrijft hij op Instagram tijdens een vragenuurtje.

Zware maanden

De 29-jarige projectmedewerker uit Grimbergen geeft mee dat ze in december, twee maanden na het beslissingsmoment, gezamenlijk besloten hebben om hun relatie stop te zetten. Dat was ook voor hem geen makkelijke beslissing. “Het waren zware maanden, ook om alles na acht maanden ter herbeleven. Maar het gaat goed met mij. Het was een prachtig avontuur met daarna een mooie korte relatie. Maar het leven gaat door”, klinkt het.

Oprechte gevoelens

Sommige mensen hadden de indruk dat Ivan met de gevoelens van Elke speelde tijdens de opnames. Dat ontkent hij met klem. “Ik heb just (sic) niks gespeeld. Ik ben van in het begin tot het einde eerlijk geweest over mijn gevoelens”, verduidelijkt hij.

Intussen is Ivan nog steeds vrijgezel. Of hij klaar is voor een nieuwe relatie? “Stap voor stap, alles op zijn tijd”, besluit hij.