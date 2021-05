Hond maakt wel héél vreemde geluiden wanneer ze enthousiast is (video)

De ene hond is de andere niet. Deze flinke viervoeter maakt in extase bijvoorbeeld een heel ander geluid dan je zou verwachten van een hond…

Ontmoet Petunia, een twee jaar oude golden retriever die gelukkig samenwoont bij haar Amerikaanse baasjes. Petunia houdt van spelen en vooral als ze dat met haar baasjes kan doen.

Zingen en tjilpen

In onderstaande video zien we hoe ze reageert als haar baasjes de trap af komen. Met een schoen in haar mond maakt ze duidelijk dat het speeltijd is, maar haar enthousiasme wordt éxtra opvallend door de geluiden die ze erbij produceert. Tjilpen, piepen, of zelfs iets wat lijkt of zingen… Ze doet het allemaal. Niet bevorderlijk voor de rust in huis, maar best wel grappig.