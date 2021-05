CUTE. Smalle brug houdt deze corgi niet tegen (video)

Klein maar dapper, dat is wat deze corgi gedacht moet hebben toen hij een uiterst smalle brug wou oversteken in Vietnam. Op beelden is te zien hoe het hondje de smalle balk over huppelt, maar zich dan mispakt en er bijna van af tottert. Op de achtergrond is te horen hoe de baasjes schrikken, maar dan in lachen uitbarsten als ze zien hoe de corgi zich verder over de brug begeeft. Het had zo maar een scène uit ‘Expeditie Robinson’ of ‘Fort Boyard’ geweest kunnen zijn.