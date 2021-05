Betaald worden om je te laten vaccineren? Dit land doet het!

In ons land is het coronavaccin gratis, maar je wordt niet betaald om het vaccin te laten zetten. In Servië krijgen mensen sinds kort een premie als ze zich laten vaccineren. Ze willen daarmee vaccintwijfelaars over de streep trekken.

De vaccinatiegraad ligt in Servië ongeveer even hoog als in de rest van Europa: een derde van de bevolking heeft al een eerste prik gekregen, maar er staan nog te veel mensen weigerachtig tegenover vaccinatie. Die coronatwijfelaars hekelen het feit dat er te weinig informatie is over de gevolgen op lange termijn, of ze geloven in complottheorieën, zo vertelde correspondent David Jan Godfroid in het Radio 1-programma ‘De Wereld Vandaag’.

Premie

De Servische overheid heeft nu beslist om iedereen die zich laat vaccineren een premie te geven van 25 euro. Dat geldt dus ook voor mensen die al gevaccineerd zijn. Daarnaast worden mensen in grootwarenhuizen aangemoedigd met waardebonnen als ze zich de dagen erna in vaccinatiecentra in de winkel laten inenten.

Zelf opdraaien voor ziektekosten

Mensen die het coronavaccin weigeren, zouden dan weer nadelen ondervinden. Zo heeft de overheid beslist om overheidsambtenaren die besmet raken met het coronavirus nadat ze het vaccin weigerden, zelf te laten opdraaien voor de ziektekosten. Het is echter nog niet zeker of die maatregelen wettelijk verdedigd kan worden.