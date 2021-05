Regering bereikt loonakkoord over coronapremie van maximaal 500 euro

Bedrijven die mooie resultaten hebben behaald tijdens de coronacrisis kunnen hun personeel dit jaar een uitzonderlijke premie van maximaal 500 euro netto geven. Dat is de federale regering woensdagnacht overeengekomen.

Het akkoord komt er na het mislukte loonoverleg tussen de sociale partners. De loonnorm blijft behouden op 0,4 procent bovenop de index, zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven had aangegeven. De uitzonderlijke maatregelen die er tijdens de crisis kwamen, zoals telewerk, vaccinatieverlof, de premie in de zorgsector, worden niet van die marge afgetrokken.

De coronapremie van 500 euro kan bovenop de norm van 0,4 procent komen. Hij kan per onderneming worden toegekend en dus niet per sector, indien die onderneming goede resultaten heeft behaald tijdens het coronajaar. De premie moet voor het einde van het jaar worden gevraagd, zo werd in regeringskringen vernomen. Er geldt een verminderde werkgeversbijdrage van 16,5 procent.

Minimumloon

De regering heeft ook het advies van de sociale partners over de besteding van de welvaartsenveloppe bevestigd. De regering vraagt vakbonden en werkgevers op verschillende dossiers aan de slag te gaan. Het gaat in de eerste plaats om het minimumloon, “waarvan de evolutie die van de andere lonen niet heeft gevolgd, en dat via verschillende interprofessionele akkoorden na de crisis.” De regering kan die maatregel steunen met fiscale en parafiscale maatregelen.

Andere dossiers zijn de eindeloopbanen en de overuren, zodat dit en volgend jaar een hoger aantal uren mogelijk zou zijn. “De regering wil met de sociale partners een actieve dialoog voeren over die thema’s. Ze is bereid de nodige maatregelen te nemen om die akkoorden uit te voeren”, luidt het in regeringskringen.

Vakbonden: “Gemiste kans”

“Opgelucht dat het er is.” Zo reageert Unizo-topman Danny Van Assche op het loonakoord van de Vivaldi-regering. De zelfstandigenorganisatie is in de eerste plaats tevreden dat de loonnorm van 0,4 procent, die door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven was vastgelegd, behouden blijft. Als de norm daar niet boven stijgt, gaat de concurrentiekracht niet achteruit ten opzichte van de buurlanden, legde Van Assche donderdag uit in De Ochtend op Radio 1. Ook de liberale regeringspartijen Open Vld en MR reageren tevreden.

Bij de vakbonden klinkt er een ander geluid. Algemeen secretaris Miranda Ulens van het ABVV reageert teleurgesteld op het loonakkoord. “Het feit dat de regering de loononderhandelingen naar zich toetrok, gaf de kans het verschil te maken. Uit de eerste informatie waarover ik beschik, blijkt eigenlijk dat die kans is gemist”, verklaarde Ulens donderdag in De Ochtend op Radio 1. “De opgeluchte en hoera-reacties vanuit rechtse hoek” zijn voor de topvrouw van de socialistische vakbond al een teken aan de wand. Ze blijft zich verzetten tegen de loonnormwet op basis waarvan de maximale stijging van 0,4 procent is vastgelegd. “Die blijft ervoor zorgen dat de welvaart die gecreëerd is, niet op dezelfde manier kan worden verdeeld.”

Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten, wijst er dan weer op dat het akkoord slecht nieuws is voor werknemers in kleine bedrijven, waar er geen sociaal overleg plaatsvindt. “Deze werknemers zijn overgeleverd aan de goodwill van de werkgever en dat is niet meer van deze tijd.”