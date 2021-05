Prins William en Kate Middleton lanceren eigen YouTube-kanaal

Leuk nieuws voor de fans van Britse royal want prins William en Kate Middleton starten binnenkort een eigen YouTube-kanaal op. Op het kanaal zal exclusieve content van het paar te zien zijn. Het kanaal heeft ondertussen al 264.000 abonnees.

De Britse prins William en zijn vrouw Kate beginnen een eigen YouTube-kanaal. Het zal ‘The Duke and Duchess of Cambridge’ heten. De twee deelden al een korte trailer van het nieuwe kanaal, waarin bezoeken en uitstapjes te zien zijn. Er zijn verschillende playlists op te vinden, onder andere over mentale gezondheid, speeches en andere gesprekken die ze hebben in hun functie als hertog en hertogin.

Intiem filmpje

Het nieuws komt er nadat het paar een intiem filmpje deelden naar aanleiding van hun 10de huwelijksverjaardag. Daarin zijn prins William en Kate te zien samen met hun kinderen op onbewaakte momenten. Hiermee geven ze het signaal van een nieuw, modern tijdperk binnen de monarchie. Momenteel heeft het kanaal in totaal al 264.000 abonnees.