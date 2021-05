Opening horeca: hoe bereid je je goed voor?

Op zaterdag 8 mei gaan de terrassen eindelijk weer open. Maar hoe bereid je je terrasbezoekje goed voor? Wij geven je alvast enkele nuttige tips om er een geslaagde dag van te maken.

De regel van vier

We mogen met vier op een terras zitten. Maar welk gezelschap kies je voor je eerste terrasbezoek? Denk daar op voorhand goed over na zodat misverstanden vermeden worden. En zodat je niemand op de tenen trapt.

Mondmasker

Vergeet geen mondmasker mee te nemen, want dit is verplicht wanneer je het terras verlaat. Een toiletbezoekje zonder masker is helaas niet mogelijk!

Drink voldoende water

Het is belangrijk dat je tussen de pintjes door voldoende water drinkt. Het is waarschijnlijk al even geleden sinds je voor het laatst gedronken hebt dus de kans bestaat dat al die alcohol je sneller dan later naar het hoofd stijgt.

Regenjas

Neem best een regenjas mee want ja, helaas, er is regen voorspeld. Dat mag de pret natuurlijk niet drukken, want met de juiste outfit kan je er alsnog een leuke dag van maken. Heb je geen regenjas? Kies dan voor een terras met afdak.

Zonnecrème

Het gaat gelukkig niet alleen regenen, ook de zon is soms van de partij. Neem daarom een flesje zonnecrème mee, zo voorkom je dat je na je terrasbezoekje zo rood als een kreeft bent.