Op deze historische Brusselse locatie kan je een yogales meepikken

Een les yoga op zich is al ontspannend, maar laten we eerlijk zijn, ook de locatie is van belang. In een muf pand vol straatlawaai kom je nu eenmaal niet even snel tot rust als in een ruimte vol natuurlijk licht en waar je door de ramen enkel groen kan spotten.

Hoewel dat laatste in een stad als Brussel niet makkelijk is, zijn er wel andere opties. Zo kan je bijvoorbeeld een yogales meepikken op een wel heel bijzondere, historische locatie: de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen.

Persoonlijke ontwikkeling

Het opmerkelijke aanbod is een initiatief van The Village Brussels, een organisatie die inzet op persoonlijke en professionele ontwikkeling door middel van verschillende evenementen doorheen de hoofdstad. Op 16 en 30 mei en op 6 en 20 juni organiseren ze als deel van dat project yogalessen in de galerijen in het centrum van Brussel. Die zullen plaatsvinden van 9 uur tot 10 uur 30 en deelnemen kost 15 euro. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door een mailtje te sturen naar [email protected]. Deelnemers worden gevraagd om comfortabele kleding aan te trekken en een yogamatje, dekentje en trui mee te brengen. En vergeet uiteraard je mondmasker niet.