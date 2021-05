Met deze snacks vier je de Anti-Dieetdag in stijl

Frieten als ontbijt, de hele dag door chips eten en vooral niet kijken naar dat getalletje op de weegschaal. Het is vandaag Internationale Anti-Dieetdag. Vandaag kan je zonder schaamte toegeven aan je guilty pleasures. Je hebt snacks voor in de oven, in de friteuse maar wist je dat het ook kan in een koffiemok? Met deze snacks in een mok vier je deze dag in stijl.

Nutellacake

Nutella kent iedereen wel van beleg voor op je boterham maar je kan echt van alles doen met Nutella. In deze video vind je het recept voor een lekkere Nutellacake die in een paar minuten klaar is.

Pizza

Wist je dat je ook pizza kan maken in een koffiemok? Het klinkt misschien wat vreemd maar het kan. Hoe je het moet maken vind je in deze video.

Tiramisu

Ook voor het populaire Italiaanse dessert bestaat er een versie voor in een koffiebeker. Het recept vind je hier in deze video.

Eitje

Naast cake en pizza kan je ook een eitje klaarmaken in een mok. Om het nog wat gezonder te maken, vind je in deze video een recept voor eitje met groentjes.