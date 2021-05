Grapefruiting: zo kan een pompelmoes je seksleven meer pit geven

Wil je je seksleven spannend houden, dan moet je af en toe eens vernieuwend uit de hoek komen. Er is niets mis met klassiekers als de missionarishouding of op z’n hondjes, integendeel, maar af en toe eens zot doen helpt om de spanning erin te houden. Dat kan op een heleboel manieren, maar soms heb je niet meer nodig dan een pompelmoes.

Ja, we hebben het wel degelijk over die bittere citrusvrucht die sommigen graag door hun zondagse fruitsap doen, terwijl anderen er liefst zo ver mogelijk bij uit de buurt blijven. Maar zelfs als je geen fan bent van de smaak zou een pompelmoes weleens handig van pas kunnen komen in de slaapkamer.

Voorbereiding

De term grapefruiting werd voor het eerst in de kijker gezet in 2014 door Auntie Angel, die zich specialiseert in seksuele pleziertjes waar voedsel aan te pas komt. Ook anno 2021 is de techniek echter nog perfect toepasbaar in de slaapkamer. En moeilijk is het niet. Zorg dat de vrucht op kamertemperatuur is (dit is niet 100% noodzakelijk, maar wel zo aangenaam), rol hem in z’n geheel over een hard oppervlak om het sap los te maken en boor er vervolgens een gat in. Dat gat moet plaats kunnen bieden aan een piemel, dus wellicht heb je meer nodig dan een ordinaire appelboor.

Samen of alleen

Tot zover de voorbereiding, tijd voor het echte werk. Het idee achter grapefruiting is dat de man twee sensaties in één beleeft: penetratie en oraal plezier. Het is dus een kwestie van ervoor zorgen dat de jongeheer hard is en vervolgens kan die ingebracht worden in de pompelmoes. Daarna kan je je fantasie de vrije loop laten: op en neer bewegen, uitpersen… Het is maar net waar jij en je partner zin in hebben. Deze techniek is trouwens ook ideaal als je in je eentje plezier wil beleven, maar zorg er vooral voor dat je geen wondjes hebt die in contact kunnen komen met de pompelmoes – dat prikt venijnig.