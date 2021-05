Duitse stad lacht zich krom met pikant beeld van asperge: “Lijkt op iets anders” (foto)

In de Duitse stad Torgau is een twee meter hoog houten standbeeld het mikpunt van spot geworden. Wat een asperge moet voorstellen, heeft volgens velen toch meer weg van iets anders…

Het beeld op het marktplein in Torgau is een werk van houtkunstenaar Marcus Schol. Die blijft volhouden dat het om een asperge gaat. “Ik wilde een duidelijk statement maken tegen corona en de mensen van Torgau aanmoedigen”, zegt hij in Duitse media over het beeld. “Laat de moed niet zakken, blijf standvastig, we kunnen het.” Waarom hij dan juist voor een asperge koos om die boodschap over te brengen, is niet duidelijk.

Ook onduidelijk is of het wel werkelijk om de groente gaat. Velen zien er namelijk totaal iets anders in, en je kan al raden wat.

(Lees verder onder de foto.)

Eieren

Het fallussymbool is een godsgeschenk voor heel wat naburige grappenmakers. Zo plaatste een onbekende een karton eieren bij het beeld, met daarbij een briefje waarop stond: “Deze kunst heeft eieren (testikels, nvdr.) nodig.” Ook op sociale media regent het grappen over het zogenaamde ‘piemelstandbeeld’. “Het is een asperge!”, zegt iemand, “Maar hij heeft een blauw pilletje nodig om overeind te blijven”, verwijzend naar de houten spalken die het beeld ondersteunen. Die zijn er gekomen nadat de politie ongerust werd over de stabiliteit van het gevaarte. Opdat de asperge zeker op niemands hoofd zou belanden, zorgde kunstenaar Schol zelf voor de nodige ondersteuning. De ordediensten plaatsten tevens een omheining.

Ondanks alles buigt het stadsbestuur van Torgau niet: het kunstwerk blijft er tot vandaag (donderdag) staan.