BIZAR. Deze tattoo verdwijnt volledig na één jaar

Een tattoo laten zetten is voor velen een grote stap. Dat hoeft niet te verbazen, want de druk is groot: eens dat ding in je huid staat gegrift, blijft het daar voor altijd staan. Uiteraard kan je een tattoo laten overtekenen of weglaseren als je écht spijt hebt, maar dat is niet in één-twee-drie gedaan.

Als kind bestond er een makkelijke oplossing voor dat probleem: een plaktattoo. Na enkele dagen was de tekening helemaal verdwenen en kon je weer een ander design opplakken. Hoewel je ook als volwassene voor die optie kan kiezen, vinden de meesten het resultaat toch niet bepaald netjes en gaan ze dus of voor het echte werk, of voor niets.

Ephemeral

Vanaf nu bestaat er echter ook een perfecte tussenoplossing. Het Amerikaanse bedrijf Ephemeral heeft namelijk een tattoo uitgevonden die na negen à vijftien maanden volledig verdwijnt. Net zoals bij een normale tatoeage wordt de tekening of tekst met inkt in je huid gegrift, maar die inkt breekt na een tijdje dus vanzelf af. Ideaal als je een tattoo wil testen of als je graag regelmatig van look veranderd. Voorlopig wordt de inkt alleen gebruikt bij Ephemeral zelf, een tattoo shop in de New Yorkse wijk Williamsburg. Voor meer info en om een afspraak te boeken kan je terecht op hun site.