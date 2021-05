België overschrijdt kaap van één miljoen bevestigde coronabesmettingen

In België is de kaap van één miljoen coronabesmettingen overschreden. Dat blijkt donderdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal besmettingen, hospitalisaties en overlijdens blijft op weekbasis wel verder dalen.

Tussen 26 april en 2 mei hebben elke dag gemiddeld 2.957 mensen positief getest op COVID-19, dat is een daling met 15 procent in vergelijking met de voorgaande periode. In totaal raakten nu dus 1.003.746 inwoners besmet met het coronavirus, al ligt dat aantal in werkelijkheid mogelijk een stuk hoger.

In diezelfde periode werden er dagelijks 46.900 tests uitgevoerd. De positiviteitsratio blijft stabiel op 7,2 procent. Ook het reproductiegetal ligt met 0,91 nog steeds onder de 1, wat betekent dat de epidemie aan kracht inboet.

Een op drie volwassen kregen eerste prik

In de week van 29 april tot en met 5 mei zijn dagelijks gemiddeld 180,3 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, dat is 12 procent minder dan een week geleden. In totaal liggen er op dit moment 2.482 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 757 op intensieve zorg. Ook dat is een daling op weekbasis met respectievelijk 12 en 15 procent.

Ook het aantal overlijdens daalt gestaag verder. Tussen 26 april en 2 mei waren er dagelijks 36,9 overlijdens te betreuren, 8,2 procent minder dan in de voorgaande periode. In totaal telt ons land wel al 24.406 coronaoverlijdens.

Ruim drie miljoen Belgen hebben intussen een eerste prik van een coronavaccin gehad, wat overeenkomt met één op de drie volwassen inwoners.