WOW. Paddleboarder krijgt verrassing van zijn leven: “Opeens zwom het naast mij” (video)

Een Amerikaan geloofde zijn ogen niet toen hij rustig aan het paddleboarden was in Florida. “Ik dacht dat ik enkele dolfijnen had gezien en keerde terug naar het strand om mijn camera te pakken. Toen ik terug in het water was, zag ik geen dolfijnen meer, maar een gigantische manta!” In de video is te zien hoe de rog steeds dichter bij de paddleboarder komt en dan plots weer wegzwemt. “Hij was precies heel erg nieuwsgierig. Het was fantastisch om zo’n zachtaardig wezen in het echt te aanschouwen”, aldus de man.