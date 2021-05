Waalse boer verlegt grens met Frankrijk en is wereldnieuws: “Paaltje stond in de weg”

Een boer uit de Waalse gemeente Erquelinnes heeft ei zo na een diplomatieke rel veroorzaakt door de grens met Frankrijk enkele meters te verleggen. De man was het beu dat de grenspaal bij zijn landbouwactiviteiten in de weg stond en dacht het paaltje subtiel wat meer richting Frankrijk te zetten. Enkele lokale historici kwamen de feiten echter op het spoor. Het komische verhaal is intussen wereldnieuws.

Van het Amerikaanse CNN tot het Britse BBC: op verschillende grote buitenlandse media staat sinds gisterenavond het verhaal van de landbouwer uit Erquelinnes, Henegouwen, te lezen. De man ergerde zich naar verluidt al jaren over het kleine grenspaaltje, dat op een van zijn landbouwgronden stond. Onder meer bij het ploegen veroorzaakte het ding veel ongemak. De boer trok met zijn probleem als eens naar het gemeentebestuur, maar dat kon geen oplossing bieden. De grenzen liggen immers al eeuwen vast, sinds het Verdrag van Kortrijk uit 1820 om precies te zijn. Maar daar trok de boer zich kennelijk weinig van aan.

De man nam het heft in eigen handen en besloot het paaltje zelf te verplaatsen, net buiten de omheining van zijn veld, zo’n 2,29 meter richting Frankrijk. Vermoedelijk gebruikte hij daarbij een tractor, want het stenen paaltje weegt wel 150 kilogram. Hoe dan ook was het Belgische grondgebied dus voor even wat groter – al is niet duidelijk hoe lang de hertekende grens onopgemerkt bleef. Op een dag trokken drie lokale historici, die zich bezighouden met de opsporing van de 200 jaar oude grenspalen, echter aan de bel. Ze hadden gemerkt dat het paaltje in vergelijking met hun historische kaarten niet meer op de juiste plek stond.

Strafbaar

En zo kreeg de burgemeester van Erquelinnes, plots een brief van de burgemeester van Bousignies-sur-Roc, de Franse gemeente aan de andere kant van de grens. Die vroeg het stuk grond terug. Beiden konden er gelukkig om lachen en tot een diplomatieke rel kwam het niet. Het gaat eigenlijk om een strafbaar feit, maar de politie gaat tevens niet over tot vervolging van de boer. “We hebben de betrokken landbouwer nu gevraagd om de paal terug te zetten waar hij stond. Daarmee is voor ons de kous af”, aldus David Lavaux, burgemeester van Erquelinnes.