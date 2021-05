Vrouw bevalt van negen (!) kinderen: “Erg zeldzaam”

Een vrouw uit Mali is naar verluidt bevallen van maar liefst negen baby’s. Dat heeft de Malinese minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. De artsen dachten dat de vrouw zwanger was van zeven kinderen, maar het bleken er uiteindelijk twee meer te zijn. De erg zeldzame gebeurtenis is groot nieuws in het West-Afrikaanse land.

De 25-jarige Halima Cisse uit Mali bleek enkele maanden geleden zwanger te zijn van zeven baby’s. Zevenlingen zijn erg zeldzaam en brengen heel wat complicaties met zich mee, waardoor Halima’s artsen in maart beslisten dat ze speciale hulp nodig had. De bijzondere zwangerschap trok de aandacht van de pers en zo van de overheid, die de zwangere vrouw besloot te helpen. President Bah N’Daw liet Halima overvliegen naar Marokko, waar ze met de gepaste medische begeleiding kon bevallen.

Maar – verrassing – toen de vrouw uiteindelijk beviel, zagen niet zeven maar wel negen baby’s het levenslicht: vijf meisjes en vier jongens. Volgens de Malinese minister van Volksgezondheid, Fanta Siby, maken zowel moeder als kinderen het goed, wat een klein mirakel is. Een negenling is extreem zeldzaam en de kans dat alle baby’s het overleven is niet groot. Halima’s baby’s kwamen ter wereld met een keizersnede.

Twijfel

Er bestaat echter nog twijfel of de vrouw wel echt bevallen is van negen kinderen. De woordvoerder van het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid zei immers geen weet te hebben van een bevalling van een negenling in een Marokkaans ziekenhuis. Een foto van Halima in een ziekenhuisbed toont de vrouw in goede gezondheid, maar het aantal baby’s staat niet op beeld.