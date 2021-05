RECEPT. Zo maak je een heerlijke Margarita en vier je Cinco de Mayo in stijl

Wie Cinco de Mayo zegt, zegt Margarita. De twee gaan hand in hand. Cointreau, witte tequila, vers limoensap en een randje zout – meer heb je niet nodig om een van ’s werelds populairste cocktails in elkaar te draaien. En ja, combineren én variëren mag.

Even een kort lesje geschiedenis, want wat is Cinco de Mayo precies? Wel, op 5 mei wordt het culturele en culinaire erfgoed van Mexico in de bloemetjes gezet. En daar hoort een Margarita bij. Niet alleen heeft de cocktail zijn roots in het land, maar bovendien is het ook een ode aan dé nationale drank van Mexico: tequila. En dus wordt hij overal ter wereld op deze feestelijke dag in mei geserveerd.

Geboorte van een icoon

In 1948 te Acapulco, Mexico, werd de Margarita geboren. De stijlvolle Margarita Sames – woonachtig in de bruisende Mexicaanse badplaats – ziet het leven als een groot feest. Zo doet ze niets liever dan gasten verwelkomen op haar extravagante feestjes. Perfecte gastvrouw die ze is, krijgen haar gasten telkens de beste drankjes voorgeschoteld. Voor een van haar feestjes krijgt ze echter plots de ingeving om twee van haar favoriete drankjes, tequila en Cointreau, te mixen. De rest is geschiedenis. In zeventig jaar tijd wist de fameuze Margarita een plekje te veroveren op elke bar kaart.

Shaken maar!

Uiteraard kunnen we het niet al die tijd over de Margarita hebben zonder een recept te delen. Veel heb je niet nodig, dus haal snel de ingrediënten in huis en trakteer jezelf vanavond op een heerlijke cocktail. Feliz Cinco de Mayo!

Ingrediënten

30 ml Cointreau

50 ml tequila

20 ml vers limoensap

zout

Bereidingswijze