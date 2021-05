Ophef omdat Japanse stad coronafondsen besteedt aan BIZAR standbeeld (video)

Het Japanse kuststadje Noto is in een storm van kritiek terechtgekomen nadat het bestuur meer dan 190.000 euro aan overheidsgeld besteedde aan een gigantisch beeld van een inktvis. Het geld maakte deel uit van een noodfonds om te herstellen van de coronapandemie.

In het Japanse Noto is inktvis een echte delicatesse. Reden te meer om uit te pakken met een dertien meter lang standbeeld van het zeewezen, dacht het stadsbestuur. Op zich al een opvallende blikvanger, maar het feit dat het kolossale beeld met coronafondsen is betaald doet nog meer wenkbrauwen fronsen. Volgens Japanse media kreeg het kuststadje zo’n 800 miljoen Japanse Yen (omgerekend 6.097.238 euro) cadeau van de overheid om de kosten van de coronapandemie te dekken. Van dat noodfonds besteedde het bestuur van Noto 25 miljoen Japanse Yen (omgerekend 190.575 euro) aan de roze inktvis.

(Lees verder onder de video.)

Toerisme aanzwengelen

Hoewel lokale besturen niet verplicht waren om de subsidies rechtstreeks aan te wenden voor coronamaatregelen, klinkt er toch kritiek dat er zoveel geld moest gaan naar het standbeeld. Het bestuur van Noto verdedigt zich door te stellen dat het beeld deel uitmaakt van een campagne om meer toeristen aan te trekken – iets wat de zwaar door corona getroffen Japanse economie kan gebruiken. De inktvis is zo ontworpen dat toeristen leuke vakantiekiekjes kunnen nemen in zijn opengesperde bek. Maar niet alle inwoners vinden een lange termijnbesteding in toerisme de juiste keuze. “Ze hadden het geld beter kunnen geven aan medisch personeel en woonzorgcentra, die dringend ondersteuning kunnen gebruiken”, aldus een lokale vrouw in de Japanse krant Chunichi Shimbun.

De Japanse coronacijfers gaan sinds vorige maand weer de verkeerde richting uit, terwijl de vaccinatiecampagne sputtert. Met minder dan drie maanden tot de start is het bibberen voor de Olympische Spelen.