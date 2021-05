Meghan Markle brengt kinderboek uit

Meghan Markle, de hertogin van Sussex, brengt volgende maand een kinderboek uit. Het boek zal ‘The Bench’ (Het Bankje) heten en ligt op 8 juni in de winkel.

Het boek gaat over de speciale band tussen vader en zoon door de ogen van de moeder. Het verhaal is geïnspireerd op Meghans eigen gezin. De illustraties zijn gemaakt door Christian Robinson, een Amerikaanse illustrator en animator van kinderboeken.

Gedicht voor Vaderdag

‘The Bench’ begon als een gedicht dat Meghan schreef voor Harry op Vaderdag, een maand nadat hun zoontje Archie geboren was. Het gedicht is dan uiteindelijk verwerkt tot een verhaal. De hertogin hoopt dat elke familie zich in het verhaal zal herkennen.

Er is ook een audioversie van ‘The Bench’, ingesproken door Meghan zelf. Of er ook een Nederlandstalige vertaling van het boek komt, is nog niet bekend.

Niet de eerste royal

Meghan Markle is niet de eerste binnen de koninklijke familie die een kinderboek schrijft. Zo bracht Sarah Ferguson, de ex-vrouw van prins Andrew, er doorheen de jaren verschillende uit.