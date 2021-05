Kim Clijsters helpt haar zus Elke kiezen tussen Wouter en Ivan in ‘De Bachelorette’ (video)

Het is bijna zover! Donderdagavond weten we of Elke Clijsters kiest voor Wouter of Ivan. Haar zus Kim geeft haar alvast liefdesraad.

Wie wordt de nieuwe vriend van Elke Clijsters? Wouter, een 40-jarige juridisch adviseur uit Alken; of Ivan, een 29-jarige projectmedewerker uit Grimbergen? In een teaser voor morgenavond belt Elke met haar zus Kim om haar mening over de twee mannen te kennen.

Samenvatting van de twee heren

Elke geeft aan dat ze echt nog niet weet wie van de twee ze moet kiezen. Ze vat de twee mannen kort samen. “Wouter is wat ouder en heeft al veel meegemaakt. Hij is heel grappig, leuk, speels en ziet er goed uit. Daar is wel een basis van vriendschap. Hij doet mij soms aan papa denken, maar hij is een beetje kleiner dan ik, maar hij is een mooie man. De tweede, Ivan, wordt dertig volgende maand, dus die is vijf jaar jonger dan ik. We hebben al gekust en ik ben heel fel lichamelijk aangetrokken tot hem. Hij is leuk, grappig en heeft weinig bagage. Hij is kaal en heeft een baard”, vertelt ze.

Gevoel volgen

Vervolgens vraagt Elke aan Kim wat ze ermee moet doen. “Ik denk dat je gewoon je gevoel moet volgen. Echt. Garantie heb je nooit. Ze zijn allebei daar omdat je voor alle twee een bepaald gevoel hebt. Uiteindelijk moet je kijken voor wie je gevoel het sterkst is tussen die twee. De toekomst ken je nooit. Dat weet je nooit. Je moet je gevoel volgen”, antwoordt Kim.

Advies wel of niet volgen?

Of Elke de raad van Kim zal opvolgen, is nog niet zeker. “Ik weet nog niet of ik dat advies ga volgen. Ik vond het leuk om met haar te praten omdat zij iemand is bij wie ik ook terecht kan voor raad. Als zij haar advies geeft, dan apprecieer ik dat”, besluit ze.

De finale van ‘De Bachelorette’ is donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be