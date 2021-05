Jan Eelen over eerste ervaring met Sien Eggers: “Ik dacht: ‘wat is dat voor een trut?'” (video)

In de eerste aflevering van ‘Buurman, wat doet u nu?’ gaat Cath Luyten op stap met actrice Sien Eggers. Ze gaan onder meer iets drinken met Jan Eelen, die zich hun eerste samenwerking maar al te goed herinnert.

Vanavond start het vijfde seizoen van ‘Buurman, wat doet u nu?’. Daarin ontdekt Cath Luyten hoe bekende Vlamingen in het leven staan en wat ze allemaal meegemaakt hebben. Een van hen is actrice Sien Eggers (70), die bekend is van onder meer ‘In de gloria’ en ‘Het eiland’, beiden bedacht door Jan Eelen.

Afgebeld

De 51-jarige regisseur blikt terug op hun eerste samenwerking. “Daar ben ik nog altijd kwaad over. Dat was bij mijn eindwerk op het RITS. Dat was iets met veel te veel camera’s in drie studio’s. Veel stress. Madam belde af omdat haar kat iets aan zijn oog had. En ik dacht toen: ‘wat is dat voor een trut?’”, vertelt hij.

Zieke kat

Eggers maakt duidelijk dat haar kat toen ziek was. “Later heb ik dat begrepen. Bij ‘In de gloria’ kon ze ook soms niet komen door haar zieke kat. Dus ik begreep dat”, aldus Eelen.

‘Buurman, wat doet u nu?’ is vanaf 5 mei op Eén te bekijken om 20.35u