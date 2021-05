Dit zijn de énige echte reistrends voor zomer en najaar 2021

De toeristische sector bereidt zich voor op een enorme comeback. Maar liefst 8 op de 10 gezinnen plant dit jaar nog een vakantie en de vraag bij de reisagenten is dan ook al sterk toegenomen sinds het reisverbod is afgeschaft. WanderMUST en sprint bookings zijn dé nieuwe reistrends. Vooral de honger naar de natuur en het strand blijkt groot.

Op basis van internationale onderzoeken, contacten met de toeristische belangenfederaties, reisagenten, touroperators, eigen toeristische klanten en travel influencers, brengt Glenaki Tourism Consultancy jaarlijks een trendrapport over de nieuwe reistrends. Omdat 2021 een opmerkelijk jaar is, voelen we ons genoodzaakt om onze voorspellingen van eerder dit jaar bij te schaven en lichten we hieronder de 7 belangrijkste reistrends van 2021 voor het moment toe.



1. Wanderlust maakt plaats voor ‘wandermust‘

Foto Visit Malta

We ondervinden met z’n allen een echte ‘wandermust’. 82% van alle gezinnen smeedde al reisplannen voor 2021, dat blijkt uit een grootschalige studie van Vrbo. We hebben het reizen zo gemist dat we onze verloren vakanties maar al te graag inhalen. 65% van de toeristen stelt zelfs dat men na de pandemie er vaker op zal uittrekken dan ervoor. De European Travel Commission spreekt zelfs van een heuse inhaalbeweging dankzij ‘revenge tourism’. Sinds het reisverbod afliep, neemt de vraag bij reisagenten enorm toe. Op anderhalf jaar tijd hadden zij het nog nooit zo druk. Vooral ‘groene’ en ‘oranje’ bestemmingen zoals Malta en het Portugese Alentejo zitten in de lift omdat er bij terugkeer geen quarantaineverplichting geldt.

2. Aan het strand en in de natuur

Zowat de helft van de Europeanen snakt naar een vakantie in de natuur, dat blijkt uit een ondervraging van de European Travel Commission. 35% van alle vroegboekers kiest daarbij voor de kust en 15% trekt eropuit in het groen. We reizen het liefst naar onze bestemming per vliegtuig (52%), maar de auto staat stevig op de tweede plaats (36%). Ook over het waarom we reizen, zijn we duidelijk: drie kwart van de Europeanen beschouwt een vakantie als qualitytime met het gezin of met de partner.

3. Strenge voorzorgsmaatregelen

Foto Seabourn

Veel bestemmingen nemen strenge voorzorgsmaatregelen. Zo is een vaccinatie in sommige gevallen verplicht. Daarvoor kijkt de sector naar het digital green certificate dat vanaf half juni beschikbaar moet zijn. Wie een vaccin kreeg, kan vaak zonder PCR-test reizen. Dat is bijvoorbeeld het geval in Malta. Cruisemaatschappijen nemen geen enkel risico. Seabourn laat tijdens de eerste afvaarten in juli enkel passagiers toe die volledig gevaccineerd zijn. Voor de crew geldt dezelfde vereiste.

4. Laat, later, laatst

De vraag naar reizen neemt dan wel toe, toch verwacht de reissector een seizoen boordevol ultra-last minutes. Vandaag boeken en morgen of zelfs straks vertrekken, er bestaat een nieuwe term voor: ‘sprint bookings’. De sector is er alvast op voorbereid en staat klaar om toeristen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden.

5. Meer oog voor duurzaamheid. Of niet?

De pandemie schudde ons wakker. Sustainable travel wint aan belang. We willen duurzamer reizen, in beperkte groepen en met een kleinere impact op onze planeet. Toch neemt sustainable travel dit en zelfs volgend jaar geen exponentiële vlucht. Dat is de voorspelling van Isabel Mosk, die via Sherpa Stories toeristische bestemmingen en professionals leert verduurzamen. De reden? De sector incasseerde zoveel rake financiële klappen waardoor duurzaamheid jammer genoeg niet bovenaan de prioriteitenlijst meer staat.

6. Logeren in je eigen bubbel

Foto Cocoon Village

We logeren liefst in een aparte woning die we gezellig delen met onze eigen bubbel. Bij Belvilla schiet de vraag naar vakantiewoningen naar historische recordhoogtes. We zoeken ook volop naar moderne glampingaccommodaties en hippe woningen in de natuur. De Tree Tents op het Domein van de Grotten van Han noteren de komende maanden een bijna constante bezetting. Om aan de enorme vraag te voldoen, komen er vanaf halverwege mei met het nieuwe Cocoon Village 30 luxueuze tenten bij.

7. Workation met het hele gezin

De workation is al een tijdje aan een fikse opmars bezig. Dit jaar nemen we tijdens die werkvakantie steevast het hele gezin mee. Bijna 70% van de toeristen die vorig jaar met de kids op flexvakantie ging, wil dat zeker opnieuw doen. Ook bij Martinhal Family Hotels & Resorts merken ze een sterke toename van telewerkers met kinderen. Zij reageren positief over hun verblijf en zeggen dat de luxueuze, stille omgeving hun concentratie stimuleert. Daarnaast stellen ze de zorg van een babysit of babyconciërge voor de kleinste kinderen erg op prijs.

Opgelet, check voor je een vakantie boekt steeds het meest recente reisadvies op https://diplomatie.belgium.be/nl.