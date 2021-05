Baby zegt eindelijk ‘mama’, maar ouders schrikken zich rot: “Klinkt als een demon” (video)

De Ierse Aiden James heeft zijn ouders flink verrast toen hij voor het eerst het woordje “mama” zei. De baby’s stem heeft meer weg van een demonisch schepsel dan van een schattige éénjarige.

De eerste woordjes van je oogappel: elke ouder kijkt ernaar uit. Het schattige stemmetje dat je ‘mama’ of ‘papa’ noemt doet je hart meteen smelten, maar wat als je kind helemaal niet klinkt zoals jij je dat hebt ingebeeld? De Ierse ouders van Aiden James, een zestien maanden oud jongetje, weten er alles van.

In een druk bekeken video die vader Julian Brophy op Twitter postte, zien we hoe baby Aiden James op de schoot van zijn papa zit. Terwijl mama Maiken Woll Eide filmt met haar smartphone, vraagt ze Aiden om “mama” te zeggen. Maar hoe hij dat vervolgens doet, is even schrikken…

Awww, he finally learned how to say mama. 😂 pic.twitter.com/ICOO2iyeSA — Julian Brophy (@brophy) May 2, 2021

Stemacteur

Mama Maiken noemt de zware, korrelige stem van zoonlief “bijna demonisch”, en anderen geven haar gelijk. “Heb je al gecheckt hoe hij reageert op wijwater?” en “Dat zal niet meer zo grappig zijn wanneer je hem betrapt als hij door de messenschuif graait”, klinkt het spottend in de reacties. Of nog: “Stel je voor dat je dat in het midden van de nacht hoort.” Anderen zien een grote toekomst voor baby Aiden James: als stemacteur. Zijn ouders benadrukken overigens dat de video en het geluid wel degelijk echt is, al lijken sommigen dat maar moeilijk te kunnen geloven.