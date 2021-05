Met opleidingen in 8 sectoren wil Cevora, het opleidingscentrum van alle bedrijven binnen Paritair Comité 200, werkzoekenden aan een job als bediende helpen. Ze hanteren daarbij een unieke aanpak: elke opleiding wordt gecombineerd met een stage en begeleiding van een professionele coach. Dat die formule werkt, bewijst ex-cursist Mohammad Rahimi.

VAN OPLEIDING TOT STAGE

Wie als werkzoekende ingeschreven is, komt in aanmerking voor een traject bij Cevora. Alles start met een opleiding kiezen: soms is enige voorkennis vereist, maar je hebt vooral een goede dosis motivatie nodig. Heb je gekozen? Schrijf je in en ga naar de infosessie. Daar krijg je meer uitleg over de inhoud van de opleiding. Je legt ook enkele tests af en bespreekt je bagage en motivatie.

Ben je geselecteerd? Dan mag je beginnen aan je opleiding. Die duurt enkele

maanden en je bent er 5 dagen per week voltijds mee bezig. Tijdens je opleiding leer je alles dat je nodig hebt voor je nieuwe job. Daarna ga je aan de slag als stagiair. Die stage duurt een zestal weken. Doorheen het traject word je ondersteund door een professionele coach. Die geeft je de tools om succesvol te solliciteren. Hij of zij helpt je onder andere om je soft skills te verbeteren, een LinkedInprofiel aan te maken en een sterke cv en motivatiebrief te schrijven. Zo vergroot je ook je kansen om een stageplek te vinden.

UITGEBREID AANBOD

Cevora biedt opleidingen in 8 sectoren: bouw en studiebureaus, IT, hren

managementsupport, rekrutering en selectie, administratie, marketing

en communicatie, sales en klantenservice en dienstenchequesector. De

opleidingen worden georganiseerd in Vlaanderen en Brussel, in samenwerking met tal van partners.

GROTE KANS OP CONTRACT

Door elke opleiding te combineren met een stage en professionele coaching,

ontwikkelde Cevora een unieke methode. Dat die ook werkt, blijkt uit

de cijfers: 3 op de 4 werkzoekenden die een opleiding met stage volgen bij

Cevora, vinden een job als bediende. Een van hen is Mohammad Rahimi.

Hij volgde een opleiding tot data-analist en kon daarna meteen aan de slag

bij Amaris Consulting.

“Nog voor ik klaar was met mijn opleiding, heb ik mijn nieuwe competenties toegevoegd aan mijn LinkedInpagina en mijn cv op tal van vacaturesites gezet. Al snel namen heel wat rekruteerders contact met me op. Voor ik het wist, had ik een job gevonden.”

BELANG VAN BIJSCHOLEN

Mohammad en zijn vrouw verhuisden van Iran, via Frankrijk, naar België. Hij wilde graag dataanalist worden, maar had te weinig kennis en ervaring, ondanks zijn studies. “Toen we hier aankwamen, schreef ik me als werkzoekende in bij Actiris. Daar raadden ze me aan om me verder bij te scholen. Zo kwam ik erachter dat Cevora, in samenwerking met Bruxelles Formation, gratis opleidingen voor werkzoekenden aanbood, waaronder een opleiding data-analyst van 5 maanden. Ik besloot om me in te schrijven.” Maar door de lockdown van maart 2020 werden er geen nieuwe inschrijvingen aanvaard. “Een paar weken later nam Cevora terug contact met me op en vroeg me om mijn cv op te sturen. Ik slaagde voor een onlinetest en een motivatiegesprek. Uit de meer dan 100 kandidaten werden er 12 gekozen en ik was er 1 van!”

PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING

“In meer dan 5 maanden leerde ik 3 programmeertalen en raakte ik vertrouwd met 5 à 6 soorten software en tools en verschillende methodes.

Ik leerde hoe ik data moest analyseren, transfereren, visualiseren en

voorzien, hoe ik met databases moest werken en hoe ik methodes en tools

met elkaar moest verbinden. Het was een erg volledige opleiding, met weinig theorie en veel oefeningen.” Mohammad volgde opleidingen in

Iran, Frankrijk en België. Is er een verschil? “De methode van Cevora is veel

praktischer. De lesgevers weten precies wat bedrijven verwachten. Wat ik

geleerd heb, kon ik meteen gebruiken in mijn huidige job.”

OOK KLAAR VOOR EEN NIEUWE START?

Wil je meer weten over Cevora of over hun opleidingsaanbod? Surf dan

naar www.eenjobalsbediende.be.