Sylvian vond zijn weg niet op school maar ontdekte toch de job van zijn dromen

Ontdekken waar je goed in bent, dat is niet evident, zeker als jongere. Veel jongeren hebben, soms zonder dat ze het weten, een gebrek aan zelfvertrouwen. Ze geloven niet in zichzelf omwille van negatieve ervaringen op school of thuis. En dat terwijl ze bakken talent hebben. Zo ook Sylvian, die tijdens de YouthStart training plotseling ontdekte dat hij het perfecte profiel had om aan de slag te gaan als pc-technicus.

Sylvian is 23 jaar en komt uit Eernegem (West-Vlaanderen). Op de middelbare school volgde hij de richting ruwbouw, maar zijn 6e middelbaar maakte hij niet af. Hij schreef zich in als werkzoekende, maar zonder diploma was het erg moeilijk om een leuke job te vinden. Op aanraden van de VDAB schreef hij zich dan maar in voor een training van YouthStart om te ontdekken wat hij echt wilde doen met zijn leven.

«Ik had al andere trainingen gevolgd, maar de YouthStart training sprak me aan omdat ze voor mij persoonlijk was aangepast. Het ging ook veel meer over mijn échte passies en talenten. Op dag 2 van de training kwam Ria langs van UQ.WORKS. Ze vroeg mij wat ik graag deed in mijn vrije tijd. Ik vertelde haar dat ik de week ervoor mijn laptop had uiteen gehaald omdat die stuk was. In plaats van een nieuwe te kopen, bestelde ik online losse onderdelen en zette mijn laptop terug in elkaar. Dat vond ik superleuk om te doen.»

«Tot mijn verbazing vroeg Ria me of ik dààr niet mijn job van wilde maken? Daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik dacht niet dat ik dat zou kunnen zonder diploma.» Vervolgens maakte Ria met haar UQ tool een DigiSkills Passport™ voor Sylvian, een paspoort dat inzicht geeft in de mate waarin iemand de nodige digitale vaardigheden heeft voor de arbeidsmarkt van vandaag. Ria maakte een vergelijking tussen de vaardigheden die Sylvian nu al bezat en de vaardigheden die hij nodig had om pc-technicus te worden: dat verschil bleek helemaal niet zo groot als hij had gedacht. De job sloot ook volledig aan bij zijn talenten. «Plots leek het wél een haalbare optie voor mij. En zo ontdekte ik wat ik écht wou doen op maar 15min tijd!»



Dat Sylvian niet geloofde dat hij talenten had, komt volgens hem door zijn negatieve ervaring op de middelbare school. «Mijn leerkrachten raadden me aan om mijn 6e jaar opnieuw te doen, maar ik wist dat dat toch niet ging lukken. Op school had ik last van faalangst. Ik had niet het gevoel dat ik echt steun kreeg van de leerkrachten of van mijn ouders en vroeg ook geen hulp aan hen. Ik dacht dat ik het allemaal alleen moest doen, terwijl ik vooral veel druk legde op mezelf.»

In september startte Sylvian op aanraden van Ria met een 1-jarige opleiding pc-technicus en tijdens zijn eerste examenperiode was hij op alle vakken geslaagd. «Ik ben superblij met mijn keuze. Dankzij Youthstart denk ik dat ik de job van mijn dromen heb gevonden!»

Wil jij net zoals Sylvian ontdekken welke toekomst aansluit bij jouw talenten? Schrijf je dan in voor de gratis 8-daagse YouthStart training in samenwerking met UQ.WORKS. Meer info via www.dromersgezocht.be.