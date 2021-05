OEPS. Bol.com trapt in spammail vol spelfouten en schrijft fortuin over

Heb jij ooit spammail ontvangen, vol met spelfouten? Vast wel. En door die spelfouten weet je vast ook snel dat die mail of brief niet echt van dat bedrijf of die webwinkel komt. Bol.com was iets minder oplettend. De webwinkel dacht namelijk Brabantia te betalen, maar stortte eigenlijk ruim 750.000 euro op de rekening van oplichters.

De rechter oordeelde dat de Brabantse onderneming alsnog recht heeft op het geld. Dat Bol zo de mist in ging, bleek uit een vorige week gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Utrecht. Bol verkoopt via de website producten van Brabantia, dus moet het de fabrikant regelmatig betalen.

Spammail vol spelfouten

Bol ontving de mail in november 2019 al. De mail is geschreven in gebrekkig Nederlands en staat vol met tik- en spelfouten “Houd he rekening mee dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben voor incaende betalingen”, is bijvoorbeeld te lezen in de begeleidende brief. “Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs as u uw gegevens kunt bijwerken.” En dat doet Bol.

De oplichters zijn nu in totaal 751.493,09 euro rijker. Brabantia moet dat bedrag ook nog krijgen, dus zo kost dit geintje Bol.com een flinke duit. In het najaar van 2019 hackten de oplichters het e-mailadres van een Brabantia-medewerker, zo konden ze brieven en mails van het bedrijf vervalsen.

“Medewerkers dachten dat het klopte”

Volgens Bol.com hadden hun medewerkers voldoende reden om aan te nemen dat de wijziging van Brabantia’s rekeningnummer klopte. Maar de rechtbank vindt van niet, dus moet Bol.com ook Brabantia nog de ruim 750.000 euro betalen. Volgens de rechter zou in ieder geval het verzoek om het rekeningnummer te wijzigen tot ‘gezonde’ argwaan moeten leiden.

En dat een Brabantse producent van prullenbakken en keukengerei het rekeningnummer zou wijzigen naar een Spaanse, ligt volgens de rechter ook niet erg voor de hand. Ook toen hadden de Bol.com-medewerkers zichzelf achter de oren moeten krabben. Om nog maar niet te spreken over de deels Nederlands, deels Engelse tekst vol spel- en tikfouten.